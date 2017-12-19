Четыре кандидата на пост главы Горноуральского городского округа вышли в третий этап

Завершился второй этап выборов главы Горноуральского городского округа. Из семи претендентов в следующий тур вошли четыре кандидата.
Этап состоял из двух частей. В первую очередь, потенциальные главы ГГО предоставляли комиссии свои программы развития округа. Во вторую очередь, они проходили индивидуальное собеседование.
В числе четырех прошедших кандидатов: Копысов Е., Летников Д., Коновалов А. и Гебень А.
Победитель будет выбран в завершающем туре. Свои голоса будут отдавать депутаты Думы Горноуральского городского округа, передает Тагил-ТВ.