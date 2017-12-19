Четыре кандидата на пост главы Горноуральского городского округа вышли в третий этап

Этап состоял из двух частей. В первую очередь, потенциальные главы ГГО предоставляли комиссии свои программы развития округа. Во вторую очередь, они проходили индивидуальное собеседование.



В числе четырех прошедших кандидатов: Копысов Е., Летников Д., Коновалов А. и Гебень А.



Победитель будет выбран в завершающем туре. Свои голоса будут отдавать депутаты Думы Горноуральского городского округа, передает Тагил-ТВ.