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Новости Нижнего Тагила

Четыре кандидата на пост главы Горноуральского городского округа вышли в третий этап

19 декабря 2017, 10:30Добавить новость
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Завершился второй этап выборов главы Горноуральского городского округа. Из семи претендентов в следующий тур вошли четыре кандидата.

Этап состоял из двух частей. В первую очередь, потенциальные главы ГГО предоставляли комиссии свои программы развития округа. Во вторую очередь, они проходили индивидуальное собеседование.

В числе четырех прошедших кандидатов: Копысов Е., Летников Д., Коновалов А. и Гебень А.

Победитель будет выбран в завершающем туре. Свои голоса будут отдавать депутаты Думы Горноуральского городского округа, передает Тагил-ТВ.

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