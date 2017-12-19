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Новости Нижнего Тагила

Депутаты без декларации о доходах сохранят мандаты по уважительным причинам

19 декабря 2017, 19:00Добавить новость
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До недавнего времени в Свердловской области депутат мог лишиться своего мандата и быть отозванным, если по какой-либо причине не успевал вовремя сдать декларацию о доходах и имеющемся у него имуществе. При этом было не важно, насколько веская причина привела к такой задержке. 19 декабря Заксобрание области утвердило новый порядок рассмотрения таких случаев.

Декларацию о доходах и имуществе свердловские депутаты должны успевать сдавать в срок до 1 апреля каждого года. Теперь, если депутат не успевает этого сделать, то в этот же срок он может подать на рассмотрение комиссии заявление с объяснением причин, сообщает Znak.com.

 

В течение семи рабочих дней комиссия рассмотрит это заявление, а ещё через месяц будет дано одно из трёх заключений. Причины могут быть признаны уважительными, неуважительными или депутата могут признать уклоняющимся от подачи декларации.

 

Если депутат не позаботится подготовить и подать соответствующее заявление, то по истечение срока подачи будет считаться, что никаких уважительных причин у него не было.

 

Последствия смотрите в законе о противодействии коррупции, -- сообщил Владимир Никитин, председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах.

 

В настоящее время в Свердловской области два депутата — Владимир Смирнов и Михаил Гаранин — могут лишиться своих мандатов. Один из них не указал в декларации о доходах принадлежащую ему квартиру, а у второго оказался счёт в иностранном банке.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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