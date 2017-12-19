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Новости Нижнего Тагила

«Малахитовая полусфера» будет убрана с городского пруда Екатеринбурга (ФОТО)

19 декабря 2017, 15:30Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,суд,экология,иск,Министерство природных ресурсов,пруд,плавучий дом,постройка,малахитовая полусфера,ГИМС

Судебный иск на хозяина плавучей постройки собирается подать министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Как сообщает Znak.com, министр экологии региона распорядился подать в суд на владельца «малахитовой полусферы», находящейся на территории городского пруда Екатеринбурга. Заявление будет содержать требование убрать незаконную постройку с городской акватории. По данным министерства, «малахитовая полусфера» зарегистрирована как маломерное судно, хотя в ГИМС МЧС этот факт отрицают.

Таинственный объект появился на пруду Екатеринбурга 4 года назад и вызвал немало предположений и споров о своем предназначении. А впоследствии прокуратура выяснила, что постройка это рекламный ход для продажи плавучих домов, строительство которых оказалось безуспешным.

город,Екатеринбург,Свердловская область,суд,экология,иск,Министерство природных ресурсов,пруд,плавучий дом,постройка,малахитовая полусфера,ГИМСгород,Екатеринбург,Свердловская область,суд,экология,иск,Министерство природных ресурсов,пруд,плавучий дом,постройка,малахитовая полусфера,ГИМС
Фото: Znak.com
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