Оборудование для тушения лесных пожаров в Свердловской области изношено на треть

Каждая третья спецмашина Свердловской области, предназначенная для тушения лесных пожаров, изработала свой ресурс на 100%.

Счетная палата РФ завершила проверку деятельности департамента лесного хозяйства Свердловской области за 2015-2017 годы и выявила значительные нарушения.



Как пишет Ura.ru, третья часть необходимой для ликвидации лесных пожаров спецтехники изношена полностью. Также надзорное ведомство отметило низкое качество работ в регионе по охране лесов от пожаров несмотря на то, что расходная часть бюджета в этой сфере была увеличена почти на 7 миллионов рублей.



Счетная палата РФ отправила отчет в Генеральную прокуратуру, уже проверявшую областное лесное хозяйство весной 2017 года по причине больших пожаров не только в лесах Урала, но и в окрестностях Екатеринбурга.