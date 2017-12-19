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Новости Нижнего Тагила

Оборудование для тушения лесных пожаров в Свердловской области изношено на треть

19 декабря 2017, 17:15Добавить новость
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Каждая третья спецмашина Свердловской области, предназначенная для тушения лесных пожаров, изработала свой ресурс на 100%.

Счетная палата РФ завершила проверку деятельности департамента лесного хозяйства Свердловской области за 2015-2017 годы и выявила значительные нарушения.

Как пишет Ura.ru, третья часть необходимой для ликвидации лесных пожаров спецтехники изношена полностью. Также надзорное ведомство отметило низкое качество работ в регионе по охране лесов от пожаров несмотря на то, что расходная часть бюджета в этой сфере была увеличена почти на 7 миллионов рублей.

Счетная палата РФ отправила отчет в Генеральную прокуратуру, уже проверявшую областное лесное хозяйство весной 2017 года по причине больших пожаров не только в лесах Урала, но и в окрестностях Екатеринбурга.

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