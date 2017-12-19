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Новости Нижнего Тагила

Президент РФ поддерживает Екатеринбург в заявке на ЭКСПО-2025

19 декабря 2017, 12:00Добавить новость
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Сергей Лавров сообщил об активном продвижении Владимиром Путиным екатеринбургской заявки на всемирную выставку.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что президент России принимает участие в продвижении уральской столицы в качестве места проведения ЭКСПО-2025.

По информации Znak.com, во время международных встреч Владимир Путин всегда отмечает, что Екатеринбург подал заявку на право принять всемирную выставку. Лавров также уточнил, что все российские посольства начали работать в этом направлении сразу после выдвижения уральского города.

Сергей Лавров сообщил, что и сам во всех иностранных контактах упоминает российскую заявку на международную выставку. Министр отказался делать какие-либо прогнозы в отношении конкурентов. На ЭКСПО-2025 также претендуют Париж (Франция), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

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