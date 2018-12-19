Депутат гордумы Екатеринбурга стал директором банкротящейся «Спецавтобазы»
Сегодня, 15:49ПолитикаФото: Григорий Вихарев/instagram.com/vikharev/
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Банкротящуюся «Спецавтобазу» в Екатеринбурге возглавил депутат Григорий Вихарев.
Сюжеты: Екатеринбург
Григорий Вихарев возглавил ЕМУП «Спецавтобаза», находящийся в стадии банкротства в рамках грядущей приватизации. «Спецавтобаза» выбрана РЭК в качестве оператора по обращению с ТКО в Екатеринбурге.
Ранее ЕМУП возглавляли Нафик Фамииев и Сергей Пономарев.
Нынешний депутат гордумы Екатеринбурга и назначенец на должность нового директора «Спецавтобазы» Григорий Вихарев является сыном Андрея Вихарева, в 2003 году претендовавшего на пост губернатора Свердловской области, пишет «Комсомольская Правда».
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