Депутаты против: реформа структуры мэрии Екатеринбурга перенесена на 2019 год
Сегодня, 19:52ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбурга
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19 декабря депутаты гордумы Екатеринбурга отложили на 2019 год принятие решения об изменении структуры мэрии.
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Представители гордумы аргументировали свою позицию тем, что в документе об изменениях в структуре нет конкретизации.
В структуре заявлены новые должности и департаменты, однако депутаты хотят узнать конкретный функционал ведомств. Об этом сказал член гордумы уральской столицы Константин Киселев, сообщает Ura.ru.
Напомним, что в администрации планируется появление двух новых департаментов, а также изменения в структуре ведомств.
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