Депутаты против: реформа структуры мэрии Екатеринбурга перенесена на 2019 год

Представители гордумы аргументировали свою позицию тем, что в документе об изменениях в структуре нет конкретизации.

В структуре заявлены новые должности и департаменты, однако депутаты хотят узнать конкретный функционал ведомств. Об этом сказал член гордумы уральской столицы Константин Киселев, сообщает Ura.ru.