«Мне по-человечески её жаль»: вице-губернатор Бидонько высказался о Глацких

Вице-губернатор Сергей Бидонько пояснил, что вопрос о его назначении обсуждался еще в октябре, но требовал согласования с президентом Владимиром Путиным, поэтому назначение длилось два месяца.

Заместитель Евгения Куйвашева заявил, что политической ситуации в регионе вредят скандалы, так как из-за них сложнее привлекать федеральные деньги.

Надо работать в сторону большей открытости власти и диалога с гражданами. Посмотрим, как это правильно организовать, считает Бидонько.

По мнению вице-губернатора, ситуация с Ольгой Глацких уже миновала свой пик. Однако он отметил, что «человек на должности должен думать, что говорит» и ему «чисто по-человечески её жаль». Сергей Бидонько отметил, что читал негативные комментарии по поводу Глацких на странице в инстаграме Евгения Куйвашева. Однако какое решение будет принято по директору департамента молодежной политики после слияния органа с Министерством образования, пока не известно.

Также Сергей Бидонько прокомментировал ситуацию с повышением зарплат мэрии Екатеринбурга. По его мнению, в данном случае «важно не потерять баланс». С одной стороны, уровень зарплаты должен быть таким, чтобы профессиональные люди не уходили, а с другой – поднимать зарплату вдвое – «это очень грубое нарушение».

Проигрыш Екатеринбурга на ЭКСПО 2025 новый вице-губернатор назвал «колоссальным опытом», но отметил, что в случае победы вопросы с федеральным финансированием были бы решены быстрее.