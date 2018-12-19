«Мне по-человечески её жаль»: вице-губернатор Бидонько высказался о Глацких
Новый «политический» заместитель Евгения Куйвашева Сергей Бидонько прокомментировал ситуацию в Свердловской области, выразив свое мнение по поводу повышения зарплат мэрии Екатеринбурга, и пожалел руководителя департамента молодежной политики.
Вице-губернатор Сергей Бидонько пояснил, что вопрос о его назначении обсуждался еще в октябре, но требовал согласования с президентом Владимиром Путиным, поэтому назначение длилось два месяца.
Заместитель Евгения Куйвашева заявил, что политической ситуации в регионе вредят скандалы, так как из-за них сложнее привлекать федеральные деньги.
Надо работать в сторону большей открытости власти и диалога с гражданами. Посмотрим, как это правильно организовать, считает Бидонько.
По мнению вице-губернатора, ситуация с Ольгой Глацких уже миновала свой пик. Однако он отметил, что «человек на должности должен думать, что говорит» и ему «чисто по-человечески её жаль». Сергей Бидонько отметил, что читал негативные комментарии по поводу Глацких на странице в инстаграме Евгения Куйвашева. Однако какое решение будет принято по директору департамента молодежной политики после слияния органа с Министерством образования, пока не известно.
Также Сергей Бидонько прокомментировал ситуацию с повышением зарплат мэрии Екатеринбурга. По его мнению, в данном случае «важно не потерять баланс». С одной стороны, уровень зарплаты должен быть таким, чтобы профессиональные люди не уходили, а с другой – поднимать зарплату вдвое – «это очень грубое нарушение».
Проигрыш Екатеринбурга на ЭКСПО 2025 новый вице-губернатор назвал «колоссальным опытом», но отметил, что в случае победы вопросы с федеральным финансированием были бы решены быстрее.
О своем предшественнике Владимире Тунгусове Бидонько высказался как об умном человеке, который не любит интриги, но заметил, что «если кто-то что-то задумает, то мы будем выстраивать политику противодействия», сообщает Е1.ru.
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