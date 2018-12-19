Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов
Сегодня, 20:55ПолитикаФото: kremlin.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Владимир Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по достижению целей, установленных майским указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Перечень опубликован на сайте Кремля.
Кабинет министров получил поручение разработать и представить предложения, которые помогут в методике расчета показатели эффективности и развитии мотивации глав субъектов РФ.
Перечень включает 15 пунктов. Среди них уровень доверия президенту и губернаторам, уровень бедности, качество окружающей среды, продолжительность жизни, среднемесячная зарплата.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей