СПЧ попросил Путина проследить за делом свердловского бизнесмена Капчука
Сегодня, 19:23ПолитикаФото: en.kremlin.ru
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Представитель Совета президента по правам человека Владимир Ряховский попросил Владимира Путина проследить за делом вернувшегося в Россию Сергея Капчука.
Данную просьбу член СПЧ озвучил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Ряховский также попросил передать Генпрокуратуре дело Капчука, а также проследить за другими бизнесменами, вернувшимися в страну, сообщает Ura.ru.
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