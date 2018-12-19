СПЧ попросил Путина проследить за делом свердловского бизнесмена Капчука

Данную просьбу член СПЧ озвучил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ряховский также попросил передать Генпрокуратуре дело Капчука, а также проследить за другими бизнесменами, вернувшимися в страну, сообщает Ura.ru.