Тагильчанин с большой ответственностью: Пинаев представил своего зама Горячкина

Новый первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин был представлен мэром города Владиславом Пинаевым. Глава города подчеркнул, что из всех предложенных кандидатур он выбрал Горячкина, так как тот является коренным тагильчанином с большой ответственностью.

Выбор был большой, но для себя я принял решение, что это должен быть коренной тагильчанин, человек, которого в городе знают, человек, которого в городе уважают, человек, который прошел хорошую жизненную школу, человек, который способен держать удар и работать в команде,сообщил Владислав Пинаев.

Вячеслав Горячкин начнет выполнение своих обязанностей со встреч со своими подразделениями и изучения текущих вопросов.