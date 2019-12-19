«Должен пройти проверку общественности». Путин оценил законопроект о домашнем насилии
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал законопроект о домашнем насилии. Напомним, в нём в частности подразумевается профилактика насилия и запрет на общение. РПЦ выступила его противниками.
Путин признался, что сам законопроект не читал, но обсуждал его с председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко, которая «подробно всё рассказала».
Отношение мое смешанное. Силой не заставишь любить. Раньше обращались в парткомы и требовали, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов. Давало ли это позитивный эффект? Не знаю. Но я против любого насилия, в том числе в семье. К детям, к женщинам. Когда более сильная особь начинает качать права с помощью кулаков. Правда, за ряд правонарушений можно воспользоваться и действующими нормами — хулиганство, нанесение побоев, все это есть. Вы правы, что подавляющее большинство опрошенных за этот закон. Я не очень понимаю — они за закон или против насилия? Я тоже против насилия! Нужен ли этот закон? Давайте спокойно обсуждать, он должен пройти проверку в общественности,рассказал президент.
Пресс-конференция Владимира ПУтина проходит в Москве сегодня, 19 декабря. По заявлению организаторов, на ней присутствует рекордное число журналистов — 1895.