Может ли женщина стать президентом России? Отвечает Владимир Путин
Сегодня, 18:05ПолитикаФото: kremlin.ru
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На пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили, видит ли он на должности главы нашего государства женщину. По словам Путина, этот пост не должен определяться по гендерному признаку.
С точки зрения возможности управления, ответственности за страну, эти требования не могут отличаться по гендерным признакам. Требования одинаковые: компетентность, порядочность. Женщина, тем не менее, привносит в политику женское начало, меньше агрессии. Безусловно, это будет востребовано,объяснил Владимир Путин.
Пресс-конференция президента России проходит в Москве сегодня, 19 декабря. По заявлению организаторов, на ней присутствует рекордное число журналистов — 1895.
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