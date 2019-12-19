Может ли женщина стать президентом России? Отвечает Владимир Путин

С точки зрения возможности управления, ответственности за страну, эти требования не могут отличаться по гендерным признакам. Требования одинаковые: компетентность, порядочность. Женщина, тем не менее, привносит в политику женское начало, меньше агрессии. Безусловно, это будет востребовано,объяснил Владимир Путин.