Президент РФ пообещал, что больше пенсионных реформ не планируется
Сегодня, 16:48ПолитикаФото: kremlin.ru
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Сегодня, 19 декабря, президента РФ Владимира Путина спросили, почему так часто меняются правила пенсионного обеспечения.
С момента принятия последней реформы никаких новых изменений не готовится и даже не обсуждается,заявил Владимир Путин.
Напомним, в 2018 году Госдума приняла законопроект, согласно которому возраст выхода на пенсию для женщин увеличится до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.
Пресс-конференция президента России проходит в Москве сегодня, 19 декабря. По заявлению организаторов, на ней присутствует рекордное число журналистов — 1895.
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