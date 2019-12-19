Президент РФ пообещал, что больше пенсионных реформ не планируется

С момента принятия последней реформы никаких новых изменений не готовится и даже не обсуждается,заявил Владимир Путин.

Напомним, в 2018 году Госдума приняла законопроект, согласно которому возраст выхода на пенсию для женщин увеличится до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.