Президент России объяснил размер зарплат врачей

По словам Путина, привести к соответствию зарплаты заведующих медучреждениями и непосредственно врачами — это одна из главных задач руководства страны. В то же время он заявил, что в целом модель управления здравоохранением лучше не трогать.

Зарплаты в медицине выше, чем в некоторых других социальных сферах. И рост такой, какой закладывался. Но это усредненные цифры. Надо смотреть внутрь самой отрасли. Можно просто повысить тарифы ОМС. Или внутри существующих тарифов что-то изменить,сказал президент.