Президент России объяснил размер зарплат врачей

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о проблемах здравоохранения — низких зарплатах врачей и высоких нагрузках.
По словам Путина, привести к соответствию зарплаты заведующих медучреждениями и непосредственно врачами — это одна из главных задач руководства страны. В то же время он заявил, что в целом модель управления здравоохранением лучше не трогать.
Зарплаты в медицине выше, чем в некоторых других социальных сферах. И рост такой, какой закладывался. Но это усредненные цифры. Надо смотреть внутрь самой отрасли. Можно просто повысить тарифы ОМС. Или внутри существующих тарифов что-то изменить,сказал президент.
Напомним, в августе в Нижнем Тагиле массово уволились хирурги двух больниц. Причиной стали переработки и недовольство размером зарплаты. После вмешательства региональных властей часть медиков удалось вернуть, однако после этого волна «бунтов» медицинских работников прокатилась по всей России.