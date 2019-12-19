Путин: «Кадырову можно Героя труда дать, но молодой ещё — подождёт»
Сегодня, 15:21ПолитикаФото: kremlin.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заслуживает звания Героя труда, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции 18 декабря. Своё заявление президент сделал отвечая на вопрос о награждении бывшего главы Чечни и отца Рамазан Кадырова — Ахмата — званием Героя России.
Я указов о награждении Героем России просто так не подписываю. Ахмад Кадыров погиб от рук террористов за Чечню, чеченский народ и за Россию. Это был его выбор! До сих пор не могу простить себе, что отпустил его на праздник, где его взорвали.
Рамзан Кадыров, по словам Путина, продолжил полезное для Чечни дело отца, в частности восстановив в короткие сроки после военных действий Грозный.
Кадырову можно было бы и Героя труда дать, но молодой еще — подождет,сказал российский президент.
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