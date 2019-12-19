Путин предложил убрать из Конституции оговорку о президентских сроках подряд

Что можно было бы сделать касательно этих сроков — отменить оговорку «подряд». Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Можно было бы её [оговорка] отменить, наверное,сказал президент.