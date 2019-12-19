России рекомендовали активнее конфисковать незаконное имущество чиновников
Сегодня, 09:49ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендовала России усилить деятельность по борьбе с коррупцией среди чиновников, пишет РБК.
В связи с этим предложено расширить список активов депутатов, сенаторов, чиновников, судей, которые могут быть расценены как незаконные и конфискованы. России рекомендовано активнее прибегать к конфискации, если законность получения имущества не доказана. В настоящий момент конфискация применяется только в случае существенных расхождений между официальным уровнем дохода чиновника и стоимостью имущества.
Напомним, ранее Конституционный суд России признал законным конфискацию имущества у родственников, а также друзей и знакомых лиц, обвиняемых во взяточничестве.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей