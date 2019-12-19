России рекомендовали активнее конфисковать незаконное имущество чиновников

В связи с этим предложено расширить список активов депутатов, сенаторов, чиновников, судей, которые могут быть расценены как незаконные и конфискованы. России рекомендовано активнее прибегать к конфискации, если законность получения имущества не доказана. В настоящий момент конфискация применяется только в случае существенных расхождений между официальным уровнем дохода чиновника и стоимостью имущества.