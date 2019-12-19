Свердловский губернатор поручил чиновникам смотреть пресс-конференцию Путина

Губернатор попросил чиновников обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям, касательно Свердловской области.

Прошу министров и глав муниципалитетов проанализировать вопросы пресс-конференции, имеющие отношение к Свердловской области и входящие в ваши компетенции,сказал глава региона.

Пресс-конференция президента России состоится 19 декабря в 12.00 по московскому времен. Прямую трансляцию будут вести федеральные телеканалы, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».