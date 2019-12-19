Свердловский губернатор поручил чиновникам смотреть пресс-конференцию Путина
Сегодня, 11:54ПолитикаФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области дал поручение чиновникам следить за ходом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина и оперативно реагировать на поступающую информацию, сообщает департамент информполитки.
Губернатор попросил чиновников обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям, касательно Свердловской области.
Прошу министров и глав муниципалитетов проанализировать вопросы пресс-конференции, имеющие отношение к Свердловской области и входящие в ваши компетенции,сказал глава региона.
Пресс-конференция президента России состоится 19 декабря в 12.00 по московскому времен. Прямую трансляцию будут вести федеральные телеканалы, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
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