«Никогда не забуду». Путин назвал самые ужасные моменты в период своего президентства

Но в целом, если мы посмотрим на то, что представляла собой страна в начале 2000-х и сейчас — это разные страны. Наступила ситуация внутренней стабильности, понимание, что страна будет развиваться дальше. С офицеров фуражки в транспорте сбивали, а сейчас мы гордимся развитием наших вооруженных сил. Это не мое, это общее достижение. То, что пережил наш народ в 1990-х — это подвигом можно назвать!сказал президент.