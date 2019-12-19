«Никогда не забуду». Путин назвал самые ужасные моменты в период своего президентства
Сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции в Москве президента России Владимира Путина спросили о самых сложных моментах во время его правления.
По словам Владимира Путина, это были теракты в Беслане и на московском выступление в «Норд-Ост».
Но в целом, если мы посмотрим на то, что представляла собой страна в начале 2000-х и сейчас — это разные страны. Наступила ситуация внутренней стабильности, понимание, что страна будет развиваться дальше. С офицеров фуражки в транспорте сбивали, а сейчас мы гордимся развитием наших вооруженных сил. Это не мое, это общее достижение. То, что пережил наш народ в 1990-х — это подвигом можно назвать!сказал президент.
Напомним, в сентябре 2004 года в Беслане была захвачена школа, в результате чего погибло более 300 человек. «Норд-ост» — мюзикл, во время показа которого в октябре 2002 года зрителей взяли в заложники, всего около 900 человек, в итоге погибло более 130.