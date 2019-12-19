Владимир Путин прокомментировал отстранение России от международных турниров
Сегодня, 15:09ПолитикаФото: kremlin.ru
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Президент РФ прокомментировал отстранение российских спортсменов от крупных международных соревнований из-за допингового скандала. По мнению Владимира Путина, это решение носит политический характер.
«Это не только несправедливое, но и несоответствующее здравому смыслу и праву решение»,заявил Путин.
Он отметил, что россиян наказывают второй раз за один и тот же эпизод, при этом подавляющее большинство спортсменов чисты, но их тоже наказывают.
Напомним, исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил в ближайшие четыре года выступать российским спортсменам под своим флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира.
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