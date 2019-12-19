Владимир Путин прокомментировал отстранение России от международных турниров

«Это не только несправедливое, но и несоответствующее здравому смыслу и праву решение»,заявил Путин.

Он отметил, что россиян наказывают второй раз за один и тот же эпизод, при этом подавляющее большинство спортсменов чисты, но их тоже наказывают.