Владимира Путина попросили «перетряхнуть и почистить» систему МВД

С тех пор виновные не найдены, материалы дела засекречены, расследование ведется в отношении неустановленных лиц. Дело Голунова — отражение признаков правоохранительной системы, с которой сталкиваются все: безнаказанность и принцип «своих не сдаем». Не пришло время перетряхнуть и почистить правоохранительные органы? Можете гарантировать, что дело Голунова не будет спущено на тормозах?спросила журналист «Интерфакса» президента на пресс-конференции.

Владимир Путин заявил, что материалы дела Голунова засекречены, поскольку в ходе расследования возникают вопросы об организации оперативно-розыскной деятельности, и сообщил, что из МВД уволены пять человек и против них возбуждены уголовные дела.

Когда я только пришел в КГБ, там были ветераны службы. Некоторые разбегались, когда в здание входил старичок. Кто он был? Он приводил в исполнение приговоры в ходе «чисток». Лучше нам таких чисток не проводить. Совершенствовать работу органов, контролировать — надо, это очевидно. Во всех органах работают службы собственной безопасности. Вопрос «своих не сдаем» совершенно некорректен. Да, такое бывает, когда начальство пытается прикрыть своих, но собственная безопасность работает эффективно,рассказал президент.