Свердловская область на втором месте по стоимости коммунальных услуг
20 января 2010, 16:12ПолитикаArtem
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Как передает Накануне.RU, об этом рассказал глава Региональной энергетической комиссии Свердловской области Николай Подкопай.
Он отметил, что самые дешевые коммунальные услуги предоставляются в Курганской области – ее жители в среднем платят 51,5 рубль за 1 квадратный метр жилья. На втором месте – Свердловская область – здесь оплата составляет чуть более 55-ти рублей. В Челябинской области за тот же метр приходится платить почти 58 рублей. А самые высокие тарифы установлены в Тюменской области – там жители в среднем отдают по 60 рублей за квадратный метр.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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