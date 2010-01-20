Свердловская область на втором месте по стоимости коммунальных услуг

Он отметил, что самые дешевые коммунальные услуги предоставляются в Курганской области – ее жители в среднем платят 51,5 рубль за 1 квадратный метр жилья. На втором месте – Свердловская область – здесь оплата составляет чуть более 55-ти рублей. В Челябинской области за тот же метр приходится платить почти 58 рублей. А самые высокие тарифы установлены в Тюменской области – там жители в среднем отдают по 60 рублей за квадратный метр.