Федор Емельяненко решил официально поддерживать Путина
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко стал членом белгородского регионального штаба поддержки Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, сообщается на сайте местного отделения «Единой России». Всего в состав штаба вошло 22 человека.
В числе этих людей известные в Белгородской области актеры, правозащитники, журналисты и спортсмены. Возглавил штаб депутат Белгородской областной думы Василий Потрясаев. Основными целями штаба названы «консолидация широких общественных сил в поддержку Владимира Путина», «активная информационно-разъяснительная работа с жителями области» и координация предвыборной деятельности сторонников Путина.
Федор Емельяненко - наиболее известный российский боец смешанного стиля. С ноября 2007 года он является членом «Единой России», а также с 2010 года - депутатом Белгородской областной думы.
Владимир Путин посетил предпоследний бой Емельяненко, который тот проводил в ноябре 2011 года в «Олимпийском» против американца Джеффа Монсона. Российский боец тогда одержал победу по решению судей. Визит Путина на этот бой обратился скандалом: после победы Емельяненко он вышел на ринг, чтобы поздравить спортсмена, но зрители встретили появление премьера свистом.
Впоследствии пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил, что освистан был вовсе не Путин, а Джефф Монсон, который вел бой слишком пассивно.