Федор Емельяненко решил официально поддерживать Путина

В числе этих людей известные в Белгородской области актеры, правозащитники, журналисты и спортсмены. Возглавил штаб депутат Белгородской областной думы Василий Потрясаев. Основными целями штаба названы «консолидация широких общественных сил в поддержку Владимира Путина», «активная информационно-разъяснительная работа с жителями области» и координация предвыборной деятельности сторонников Путина.

Федор Емельяненко - наиболее известный российский боец смешанного стиля. С ноября 2007 года он является членом «Единой России», а также с 2010 года - депутатом Белгородской областной думы.

Владимир Путин посетил предпоследний бой Емельяненко, который тот проводил в ноябре 2011 года в «Олимпийском» против американца Джеффа Монсона. Российский боец тогда одержал победу по решению судей. Визит Путина на этот бой обратился скандалом: после победы Емельяненко он вышел на ринг, чтобы поздравить спортсмена, но зрители встретили появление премьера свистом.