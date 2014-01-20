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«Кто в здравом уме будет голосовать за Носова на выборах губернатора?». Тагильчане о возможных переменах в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Кто в здравом уме будет голосовать за Носова на выборах губернатора?». Тагильчане о возможных переменах в Свердловской области

20 января 2014, 12:34Политика
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