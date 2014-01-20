«Кто в здравом уме будет голосовать за Носова на выборах губернатора?». Тагильчане о возможных переменах в Свердловской области

На тот момент администрация опровергала слухи о предстоящих изменениях, а сам Носов заверил, что уйдет в губернаторы только после приказа сверху.

Вы знаете, впору эти ответы давать на детекторе лжи. Я на этот вопрос уже отвечал, но меня не слышат. 10 лет назад мне задавали этот вопрос в Администрации президента РФ, я могу повторить ответ – он актуален и сегодня. Если руководству страны это нужно, если будет поручение президента, то я готов работать на любой должности. А если мы говорим о конкретной должности губернатора, то в этом случае должен будет поддержать народ. Сегодня без поддержки народа это не возможно. И плохо, когда сегодня начинают разыгрывать какие-то карты, мутить и без того мутную воду, решать вокруг этого свои личные интересы в ущерб интересам жителей области подчеркнул тогда Носов.

Накануне в прессе появилась информация о том, что по неподтвержденным данным в ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев может покинуть свой пост и пойти на повышение. Кремль намерен укрепить губернаторский корпус, пишет издание «Регионы России», поэтому на освободившееся место сядет человек, имеющий хороший организаторский и производственный опыт. Кстати, из последних изменений – смена власти в Челябинской области. Вместо одиозного губернатора Михаила Юревича, управленцем региона назначили генерального директора Магнитогорского металлургического комбината – Бориса Дубровского.

Есть вероятность, что Сергей Носов поборется за место губернатора на досрочных выборах, если Евгений Куйвашев покинет свое кресло. Напомним, сейчас главу региона также будет избирать народ путем голосования. До этого губернатора назначал Президент. Кстати, главным соперником Носова на «предстоящих» выборах является Андрей Козицын. Он зарекомендовал себя как талантливый управленец и как социально ответственный бизнесмен. Город дислокации УГМК-холдинга - Верхняя Пышма - это образец того, как могут жить и развиваться моногорода. В пользу Козицына может говорить даже то, что он и сам весьма успешный бизнесмен, входящий в список самых богатых людей России. Лоббистские возможности Козицина вверху вертикали власти также велики. Еще в 1999 году Козицын хотел стать губернатором, но тогда решил не вступать в конфликт с всемогущим Эдуардом Росселем. Сейчас такой опасности нет, пишет «Регионы России».

Сказать, что Носов стал любимцем горожан – это значит, ничего не сказать. Именно с прихода к власти перспективного управленца, некогда поставившего на ноги целый комбинат, в Нижнем Тагиле начались разительные перемены. Начиная от ремонта дорог и заканчивая культурными объектами, Сергей Носов воссоздавал Нижний Тагил, конечно, не без поддержки самих жителей. И сейчас, надо полагать, мысль о том, что Носов сменит должность, не повергнет в уныние только равнодушного оппозиционера. Поддержать уже знакомого политика на выборах – долг тагильчанина, однако чем может обернуться такой выбор?

Похожая ситуация произошла еще в 2011 году, когда уважаемый политик Вячеслав Погудин, некогда занимавший пост заместителя главы города по социальной политике, ушел в Заксобрание. Положительный рейтинг тагильского чиновника повлиял и на результаты выборов – силами тагильчан Погудин занял новую должность и покинул родной город. А могли и не отпускать!

Очень жаль, лучше бы он остался в Тагиле, надеюсь, он правда будет наш город поддерживать там! -- пишет пользователь Ирина.

Проводя параллели с возможными предстоящими выборами, стоит предположить, что тагильчане могут сами отпустить Носова, и это будет роковой ошибкой, если тагильчане хотят оставить мэра города прежним. Вот что написал пользователь к одной из публикаций на тему губернаторства Носова:

Интересно, а кто из тагильчан в здравом уме будет голосовать за Носова на выборах губернатора? Кто добровольно откажется от такого главы города?

Кстати, в администрации тем временем утверждают новую должность – первого заместителя Главы Администрации города Нижний Тагил. Издание ura.ru представляет вниманию альтернативное мнение по этому поводу: «Носов определялся не с кандидатурой, а решал, кто ему нужен: преемник или мальчик для битья». В данном случае имеется в виду, что мера ответственности за город должна делиться. Получается, что уверенный рейтинг Носова будет страховать менее популярная персона. Среди потенциальных «первых заместителей» уже прочат двух человек – это Константин Захаров, заместитель Главы по ЖКХ, и глава Дзержинского района – Руслан Юсупов. Обе кандидатуры в свое время работали на УВЗ. Причины введения такой должности в Гордуме назвать пока не могут. Возможно, Глава решил разгрузить своих заместителей. Напомним, их у Носова трое.

Будет ли создан политический прецедент, при котором сами жители не захотят отпускать своего мера, покажет время. А пока остается надеяться, что Нижний Тагил останется при прежнем Главе, тем более что информация о выборах губернатора пока не совсем точна.