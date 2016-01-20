Путин пригласил европейских евреев переехать в Россию

Во время встречи с Путиным президент конгресса Вячеслав Кантор рассказал о том, что сейчас «евреи в Европе охвачены страхом» и отметил, что такого не происходило со времен Второй мировой войны. Кантор отметил, что угроза для евреев исходит не только от террористов, а также и от национал-радикалов. Кантор также рассказал, что недавно Национальный фронт Франции пригласил конгресс к тесному сотрудничеству и консолидации против мигрантов.

Мы собрались и приняли решение о недопустимости консолидации с ультраправыми отметил Кантор и добавил, что сейчас евреи, «помнящие на генетическом уровне ужасы Второй мировой войны», уезжают.

В свою очередь, Путин поддержал Кантора и сообщил, что евреи могут получить политическое убежище в России.

В СССР от нас уезжали, теперь пусть к нам! -- отметил Путин.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что осведомлен об антисемитских настроениях в Европе и почеркнул, что сейчас на улице евреи не надевают кипу.