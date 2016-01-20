Свердловские власти запретили неучам руководить Фондом капремонтов

Как доложил министр ЖКХ Николай Смирнов, в новой редакции положения о конкурсе будут учтены все рекомендации федерального Минстроя. Кандидат на эту должность будет обязан соответствовать всем требованиям министерства.

В частности, для него будет обязательно наличие высшего образования по специальности «строитель», «экономист» или «юрист», у него должен быть опыт работы в сфере строительства или ЖКХ не менее 10 лет, в том числе не менее трех лет на руководящей работе.

Также требуется отсутствие близкого родства с лицами, которые руководят либо курируют сферу деятельности фонда. Директор фонда обязан будет знать федеральные и областные законы в сфере деятельности фонда, уметь работать на компьютере, иметь деловые качества, навыки ведения деловых переговоров, публичных выступлений, общения с жителями.

Конкурс будет проходить в три этапа. На первом этапе минЖКХ проверит профпригодность кандидатов, на втором – они пройдут тестирование в федеральном Минстрое, третий этап – индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

Напомним, в сентябре гендиректор Свердловского областного фонда содействия капремонту Александр Караваев публично подтвердил, что действительно не соответствует новым квалификационным требованиям к этой должности, утвержденным Минстроем РФ.

Да, образования строителя у меня нет, и 10 лет работы в сфере ЖКХ – тоже, – заявил он на пресс-конференции, – но эти требования были утверждены только этим летом, а в то время, когда я участвовал в конкурсе на эту должность, их еще не было.