Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит поправки в Конституцию РФ

Принято решение о направлении данной законодательной инициативы в профильный комитет, комитет по государственному строительству и законодательству, который уже завтра рассмотрит законодательную инициативу президента, сказал он.

Сегодня рабочая группа направила Владимиру Путину на рассмотрение предложение по корректировке 14 статей Конституции РФ. По мнению рабочей группы в Основном законе должны быть обозначены основные вопросы статуса Госсовета, в том числе и принципы формирования. Кроме того, специалисты считают, что должен быть решен вопрос баланса государственной и муниципальной власти.