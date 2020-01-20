Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит поправки в Конституцию РФ
Сегодня, 21:09ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит законопроект президента РФ Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ, сообщают «РИА-Новости».
По словам спикера Госдумы Вячеслав Володина, рассмотрение вопроса состоится завтра.
Принято решение о направлении данной законодательной инициативы в профильный комитет, комитет по государственному строительству и законодательству, который уже завтра рассмотрит законодательную инициативу президента, сказал он.
Сегодня рабочая группа направила Владимиру Путину на рассмотрение предложение по корректировке 14 статей Конституции РФ. По мнению рабочей группы в Основном законе должны быть обозначены основные вопросы статуса Госсовета, в том числе и принципы формирования. Кроме того, специалисты считают, что должен быть решен вопрос баланса государственной и муниципальной власти.
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