Названы статьи Конституции РФ, куда будут вносится поправки
Сегодня, 18:51ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Рабочая группа по изменению Конституции РФ направила Владимиру Путину предложение по корректировке 14 статей Основного закона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Эксперты предлагают внести поправки в следующие статьи:
- ст. 75 (закрепить МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий),
- ст. 78, ст. 97, ст. 110, ст. 119, ст. 129 (установить основные требования к лицам, замещающим ключевые государственные должности, членам парламента и судьям),
- ст. 81 (ужесточить требования к кандидату на должность президента РФ),
- ст. 114 (закрепить обязанность правительства обеспечить исполнение перечисленных обязательств),
- ст. 125 (расширить компетенцию Конституционного суда РФ в части проверки принятых законов),
- ст. 132 (закрепить в РФ принцип единства публичной власти),
- ст. 83, ст. 102, ст. 103, ст. 129 (расширить полномочия Федерального собрания и уточнить полномочия президента).
По мнению рабочей группы, в Конституции РФ должны быть обозначены основные вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования. Также, специалисты считают, что серьезного подхода требует решение вопроса баланса государственной и муниципальной власти.
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