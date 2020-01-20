Путин предложил отстранить от должности генпрокурора РФ Юрия Чайку
Сегодня, 16:10ПолитикаФото: www.kremlin.ru
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Сегодня, 20 января, президент РФ Владимир Путин предложил отправить в отставку генерального прокурора Юрия Чайку, сообщает ТАСС.
По информации издания, президент предложил на это место нового кандидата — замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. При этом предполагается, что Чайка перейдет на другую работу.
Напомним, Юрий Чайка с 1999 по 2006 годы был главой Министерства юстиции РФ. Должность главного прокурора он занял 23 июня 2006 года.
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