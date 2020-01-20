В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию
Сегодня, 12:05ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Наиболее вероятной датой голосования по поправкам в Конституцию в Кремле считают 12 апреля, воскресенье, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в администрации президента.
Также рассматривались варианты 26 апреля, однако эта дата не очень удобна, так как приходится на середину недели, и 19 апреля, воскресенье. Однако 19 апреля будет проходить православный праздник Пасха. Поэтому наиболее приемлемым вариантом считают 12 апреля.
Явка должна при этом составить не менее 50% совершеннолетнего населения. Перед этим планируется провести масштабную информационную кампанию.
Голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации. Напомним, внести поправки в основной закон предложил президент России Владимир Путин. Для этого была собрана специальная группа из 75 человек. Окончательное решение по поправкам будет принято по результатам голосования россиян.
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