В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию

Также рассматривались варианты 26 апреля, однако эта дата не очень удобна, так как приходится на середину недели, и 19 апреля, воскресенье. Однако 19 апреля будет проходить православный праздник Пасха. Поэтому наиболее приемлемым вариантом считают 12 апреля.

Явка должна при этом составить не менее 50% совершеннолетнего населения. Перед этим планируется провести масштабную информационную кампанию.