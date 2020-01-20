В Нижнем Тагиле депутаты вновь рассмотрели вопрос о лишении мандата Марии Лисиной

Напомним, Мария Лисина, Роман Гореленко и Игорь Темнов допустили ошибки в декларациях о доходах и имуществе за 2018 год. Лисина не указала несколько счетов, оформленных на мужа и один свой. На всех счетах не было денежных средств. Прокуратура потребовала лишить депутатов мандатов, но в июле на комиссии по этике в гордуме было решено вынести депутатам предостережения. В прокуратуре не согласились с решением коллегии и направили иск в суд о признании решения незаконным. Рассматривать дело решили на примере Лисиной, которая во второй раз допустила ошибки в декларациях.