В Нижнем Тагиле депутаты вновь рассмотрели вопрос о лишении мандата Марии Лисиной
20 января комиссия по регламенту и этике в гордуме Нижнего Тагила снова рассмотрела вопрос о лишении мандата депутата Марии Лисиной из-за ошибок, допущенных в декларации о доходах, пишет АН «Между строк».
Ранее комиссия, рассмотрев вопрос, решила вынести Лисиной наказание в виде предупреждения. Суд признал решение думы о сохранении мандата незаконным, потребовав рассмотреть вопрос еще раз.
Как рассказал спикер гордумы Вадим Раудштейн, суд указал, что в решении комиссии не был указан вид наказания.
Было указано «предупредить о ненарушении в дальнейшем», пояснил спикер.
В решении от комиссии и от думы указали, что данное нарушение не является серьёзным и в отношении депутата применят наказание в виде предупреждения.
Напомним, Мария Лисина, Роман Гореленко и Игорь Темнов допустили ошибки в декларациях о доходах и имуществе за 2018 год. Лисина не указала несколько счетов, оформленных на мужа и один свой. На всех счетах не было денежных средств. Прокуратура потребовала лишить депутатов мандатов, но в июле на комиссии по этике в гордуме было решено вынести депутатам предостережения. В прокуратуре не согласились с решением коллегии и направили иск в суд о признании решения незаконным. Рассматривать дело решили на примере Лисиной, которая во второй раз допустила ошибки в декларациях.