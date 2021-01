Куйвашев поднялся на 21 строчку в ТОП-50 российских персон по версии «Медиалогии»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в ТОП-50 российских персон, по версии «Медиалогии» в 2020 году он поднялся на 21 строчку с 27 места в 2019 году.

Евгений Куйвашев занял 21 место в топе персон России. Выше него, на 20 месте, разместилась Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. На 22 месте — губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кроме того, наряду с главной Свердловской области, в рейтинг попали такие известные личности как министр обороны РФ Сергей Шойгу (18 позиция), патриарх Кирилл (24 место) и глава Чечни Рамзан Кадыров (25 строчка). Лидирующие строчки в 2019 году занимали президент России Владимир Путин, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В 2020 году лидер не изменился, а вторую и третью позицию заняли премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Последний за год поднялся с четвертого места. Экс-мэр Нижнего Тагила, губернатор Магаданской области Сергей Носов не попал в рейтинг ни в 2019, ни в 2020 году. Photo: Сергей Носов в Instagram Топ персон составляется ежегодно. В расчет берется период с 1 января по 15 декабря. Топ базируется на данных по упоминаниям в средствах массовой информации по методике компании. В расчет принимаются более 60 тысяч влиятельных источников на телевидении, радио, газетах, в интернете и других местах публикаций СМИ. Напомним, в ноябре 2020 года произошло усиление «тюменской матрешки», в которую входят экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Это случилось из-за того, что полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов был отправлен в оставку 9 ноября 2020 года. Его место занял Владимир Якушев. Губернатор Свердловской области начинал свою политическую карьеру рядом с Сергеем Собяниным. В 2001 году он сопровождал финансовую сторону его кампании на выборах губернатора Тюменской области. Владимир Якушев также считается человеком Собянина. Именно появление Якушева, по мнению политологов, может усилить политический вес троих тюменцев в политической арене России. Эксперты: клан тюменца Собянина усилился после прихода Якушева на пост полпреда УрФО

