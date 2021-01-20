Куйвашев поднялся на 21 строчку в ТОП-50 российских персон по версии «Медиалогии»

Напомним, в ноябре 2020 года произошло усиление «тюменской матрешки», в которую входят экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Это случилось из-за того, что полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов был отправлен в оставку 9 ноября 2020 года. Его место занял Владимир Якушев. Губернатор Свердловской области начинал свою политическую карьеру рядом с Сергеем Собяниным. В 2001 году он сопровождал финансовую сторону его кампании на выборах губернатора Тюменской области. Владимир Якушев также считается человеком Собянина. Именно появление Якушева, по мнению политологов, может усилить политический вес троих тюменцев в политической арене России.