Замминистра образования Свердловской области уволился после скандала в Instagram

Это произошло после того стало известно, что Зеленов поручил всем педагогам лайкать и писать позитивные комментария под постами главы региона Евгения Куйвашева в Instagram.
Мое поручение обеспечить от каждого учреждения СПО не менее 10 положительных комментариев под постом Губернатора признано ошибочным, это была моя инициатива и нужды в подобном обращении не было… Но это уже сделано, и потому считаю правильным от сего дня обратиться к губернатору о своей отставке, что сегодня и будет сделано,написал в чате с директорами образовательных организаций Зеленов.
В департаменте информационной политики региона подтвердили факт подачи заявления, а также отметили, что поручений проявлять подобную инициативу никогда не давалось, сообщает Znak.
Юрий Зеленов занимал свою должность с 2017 года.