Замминистра образования Свердловской области уволился после скандала в Instagram

Мое поручение обеспечить от каждого учреждения СПО не менее 10 положительных комментариев под постом Губернатора признано ошибочным, это была моя инициатива и нужды в подобном обращении не было… Но это уже сделано, и потому считаю правильным от сего дня обратиться к губернатору о своей отставке, что сегодня и будет сделано,написал в чате с директорами образовательных организаций Зеленов.