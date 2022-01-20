Замминистра образования Свердловской области уволился после скандала в Instagram

Замминистра образования Свердловской области уволился после скандала в Instagram
Замминистра образования Свердловской области уволился после скандала в Instagram
Сегодня, 20:31ПолитикаФото: официальный сайт УрГЭУ
Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов написал заявление об увольнении.

Это произошло после того стало известно, что Зеленов поручил всем педагогам лайкать и писать позитивные комментария под постами главы региона Евгения Куйвашева в Instagram.

Мое поручение обеспечить от каждого учреждения СПО не менее 10 положительных комментариев под постом Губернатора признано ошибочным, это была моя инициатива и нужды в подобном обращении не было… Но это уже сделано, и потому считаю правильным от сего дня обратиться к губернатору о своей отставке, что сегодня и будет сделано,написал в чате с директорами образовательных организаций Зеленов.

В департаменте информационной политики региона подтвердили факт подачи заявления, а также отметили, что поручений проявлять подобную инициативу никогда не давалось, сообщает Znak.

Юрий Зеленов занимал свою должность с 2017 года.

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