«Национальный общественный мониторинг» проверит избиркомы Среднего Урала и Чайникова

После «заочного» составления «Рейтинга народных ожиданий», в котором Екатеринбург не занял лидирующих позиций, специалисты в рамках всероссийской экспедиции «на месте» проверят правильность оценок и выяснят, с чем связаны столь низкие показатели комиссии.

Рейтинг, представленный экспертами НОМ, составлялся исходя из ряда ключевых параметров. Максимальный балл – 35 – не набрал никто, ближе всех подобрались только Ставрополье, где комиссию оценили в 29 баллов и Севастополь с Иркутском – там общая сумма очков составила 28. Свердловская область получила 20 баллов – это минимальная оценка в средней группе, ниже идут так называемые «аутсайдеры». Отметим, что абсолютный минимум показали Тульская (11 баллов) и Омская (14 баллов) области, а также Бурятия (16 баллов).

Сейчас эксперты НОМ проверяют регионы из всех трех групп. В первую очередь внимание будет обращено на те критерии, по которым комиссии «провалились». Для подчиненных Валерия Чайникова, например, этим показателем стали наличие «горячей линии» и график обучения – по обоим направлениям комиссия не получила ни одного очка. Максимальные три балла заработать удалось только по одному пункту – эксперты высоко оценили компетентность специалистов облизбиркома.

Отдельно оценивались сайты. Притом, что лидеры по этому направлению получили по 13 баллов, Средний Урал оценили в 10 баллов, что на общем фоне выглядит относительно неплохим результатом. В целом же, отмечают в НОМ, по всей стране у интернет-представительств выявляются как правило одни и те же «болезни» - нет версии для посетителей со слабым зрением, недостаточно информации для молодежи, а у некоторых избиркомов попросту сложно ориентироваться на интернет-сайте.

Отметим, что «Национальный общественный мониторинг 2.0» - это на сегодняшний день самая большая в России система оценки деятельности избиркомов. В ней объединились независимые наблюдатели из «Группы 32», корпуса «За чистые выборы», организаций «Россия выбирает», «Народный наблюдатель» и «Открытый альянс наблюдателей», а также десятков организаций в регионах. Цель проекта – сформировать качественно новую инфраструктуру, которая способна обеспечить проведение честных и открытых выборов.

Результаты всех проверок и исследований будут обобщены и вместе с выработанными рекомендациями переданы как в ЦИК РФ, так и в избирательные комиссии регионов.