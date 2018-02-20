Проверка законности конкурса на лучшую УИК пройдет в Свердловской области

17 февраля в Свердловской области состоялся первый областной форум организаторов выборов. Его частью стала презентация условий конкурса, который был объявлен губернатором области среди участковых избирательных комиссий.

Победителями конкурса станут комиссии, которые смогут обеспечить высокую явку избирателей на выборах и организовать активную работу по повышению правовой культуры свердловчан. При этом законом во время избирательных кампаний запрещены какие-либо розыгрыши призов, результаты которых зависят от итогов голосования.

На проведение форума и подготовку к конкурсу было потрачено около 17,5 млн рублей. В НОМ утверждают, что это незаконно. В связи с этим «Национальный общественный мониторинг» намерен обратиться в прокуратуру с требованием проверить законность проведения форума и конкурса на лучший УИК.