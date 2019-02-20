Поручения президента станут первоочередным планом в Свердловской области

Глава Свердловской области заявил, что инициативы президента России, озвученные в обращении к Федеральному собранию 20 февраля, коррелируются с программой «Пятилетка развития». Евгений Куйвашев подчеркнул, что в первую очередь будут выполняться поручения по дополнительным выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов комплексного освоения территорий, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, а также по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учителей на селе.