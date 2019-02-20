Поручения президента станут первоочередным планом в Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что поручения Владимира Путина станут для региона «планом первоочередных дел».
Глава Свердловской области заявил, что инициативы президента России, озвученные в обращении к Федеральному собранию 20 февраля, коррелируются с программой «Пятилетка развития». Евгений Куйвашев подчеркнул, что в первую очередь будут выполняться поручения по дополнительным выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов комплексного освоения территорий, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, а также по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учителей на селе.
Глава региона также отметил, что задачи президента будут отражены при корректировке областного бюджета. Необходимые поручения будут отданы до конца недели, добавил Куйвашев.
Сегодня главой государства поставлена новая высокая планка, которую мы обязательно будем брать, заявил губернатор.
Глава Свердловской области лично присутствовал при оглашении тезисов президента в гостином дворе, сообщает ЕАН.