Путин напомнил российским чиновникам о публичности и серьёзности их профессии

Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию 20 февраля, начал свою речь с вопроса о качестве работы госслужащих. Чиновникам, которые работают «не напрягаясь» и избегают ответственности, по мнению главы государства, нет места в государственных органах.

Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышал, «что там нельзя и здесь слишком сложно, там слишком планка высокая», не получится – вот с такими настроениями лучше к снаряду не подходить. Людей не обманешь – они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость.

Президент подчеркнул, что чиновники «должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям». Тем более, не должны быть высокомерными и показывать своё неуважение к гражданам.

Мы с вами понимаем, что работа с людьми каждый день с утра до вечера – это сложная судьба, на самом деле. Но, если уж пришёл, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги. И тем более, никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда.

Напомним, крупный скандал разыгрался в конце 2018 года в департаменте молодёжной политики Свердловской области - его руководитель Ольга Глацких во время встречи с юными волонтёрами в Кировграде высказала мнение, что «государство вообще в принципе ничего не должно» молодёжи, так как не просило никого рожать. После этих слов губернатор региона Евгений Куйвашев отстранил чиновницу от занимаемой должности на время проведения проверки. Тогда олимпийская чемпионка призналась, что «мысль была выражена ею чересчур прямолинейно» и принесла извинения за эту фразу. Глава правительства Дмитрий Медведев посоветовал свердловской чиновнице «включать мозги», прежде чем высказываться. Глацких даже вывели из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», а СК Свердловской области начал проверку в департаменте.

В итоге, чиновница отделалась выговором от губернатора региона. Изначально Ольга заявляла, что не намерена покидать свой пост, однако департамент как самостоятельная единица был ликвидирован. Его объединили с министерством образования региона приказом Евгения Куйвашева. Тогда чиновница ушла в отпуск, указав в заявлении, что покидает свой пост в день окончания отдыха. После этого Глацких завела страницу в Instagram, где заявила, что больше не является чиновницей и будет заниматься общественной деятельностью. В частности, олимпийская чемпионка организовала турнир «Ты сможешь сам», который дебютировал в минувшие выходные в Нижнем Тагиле. В дальнейшем Ольга Глацких планирует открыть в течение года школу для юных спортсменов и их родителей в Екатеринбурге с перспективой открытия еще нескольких отделений в разных городах.