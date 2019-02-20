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Путин поручил чиновникам и ОНФ проконтролировать ТКО и закрыть все крупные свалки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин поручил чиновникам и ОНФ проконтролировать ТКО и закрыть все крупные свалки

Сегодня, 16:09ПолитикаКсения ПлесовскихФото: 1tv.ru, скриншот
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