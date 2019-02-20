Путин поручил чиновникам и ОНФ проконтролировать ТКО и закрыть все крупные свалки

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию 20 февраля, обратил внимание на остро стоящий вопрос обращения с ТКО. По словам главы государства, чиновники должны решить эти проблемы.

Мусорными проблемами не занимались порядка 100 лет – никогда не занимались. Многие полигоны переполнены, они десятилетиями скапливали отходы. Обращаюсь к представителям власти всех уровней – делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, их обязательно надо решать,заявил Путин.

Президент также порекомендовал чиновникам улучшить ситуацию по обращению с ТКО в регионах – сделать систему вывоза мусора безопасной и прозрачной, но не за счёт граждан.

С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с ТКО. Но если все сведётся к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят не малые деньги, и какие реальные изменения произойдут. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придётся. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработкой и утилизацией.

Осуществлять контроль за несанкционированными свалками президент поручил ОНФ и силовым ведомствам.

Я прошу ОНФ обеспечить здесь действенный гражданский контроль, опираться на общественных экологических инспекторов, их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти и привести к принятию конкретных мер.