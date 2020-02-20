«Оставила записку».В Нижнем Тагиле пропала 24-летняя девушка

По словам отца, последний раз он её видел в понедельник в 6:45, дома, когда она отправлялись на работу. Однако, как оказалось, на работу девушка не пошла.

В половину девятого старший сын позвонил мне, она была дома. Он попросил номер медицинского страхового полюса. После этого мы не видели её. Мы не видели во что одета была, как она ушла или как её увезли. Мы обнаружили ее отсутствие в 18:00, что её нет, сказал отец Жанны.

Также отец добавил, что за несколько дней до пропажи, девушка перестала работать. Родственники обратились в полицию во вторник, 18 февраля. Кроме того, отец опрашивал знакомых Жанны, но они также не знают о её местонахождении.

Накануне рано утром она ушла из дома в садовом товариществе «Шахтер» и не вернулась, оставив записку, в которой сообщает, что поехала в другой город, как устроится, сообщит. Телефон ее недоступен. В настоящее время сотрудники полиции организовали поисковые мероприятия, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».