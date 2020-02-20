Предложения о поправках в Конституцию коснутся семьи, молодежи и суверенитета страны

По мнению приморского сообщества, все предложения направлены на развитие страны.

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева сообщила, что процесс изменения основного документа страны не только вошел в российскую историю, но и мировую. Ситуация в мировой практике является уникальной. В Миланском университете планируют информацию о ней включить в учебники для бакалавров и магистров.

По словам Путина, в процессе изменения должны учитываться несколько моментов: сохранение того, что изначально было заложено в документ, а также все поправки должны поддержать жители России.

Защита суверенитета По словам сенатора Андрея Клишаса, люди беспокоятся о вопросе зашиты суверенитета страны. Это показали проведенные исследования и социологический мониторинг.

О важности государственных границ на встрече говорил и актер Владимир Машков. Он предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий.

Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно, предложил он.

Председатель приморского краевого совета ветеранов Дмитрий Григорович также высказался о важности границ.

Я двумя руками «за». Ни пяди никому и ни кусочка. Землю надо собирать, и не раздавать. Ведь это вопрос и безопасности, и стабильности, и уверенности, сказал он.

Защита информационного пространства Еще одна задача, которую предстоит решить государству — защита личной информации граждан и информационного пространства. Это важно для сохранности.

Сооснователь «Лаборатории Касперского», член центрального комитета «Народного фронта» Наталья Касперская считает, что защита и оборот личных данных тоже является государственным делом.

Она заявила, что небольшая группа IT-экспертов разработала поправку к статье 71 третьей главы. В частности, предлагается внести норму о том, что федеральный центр отвечает за оборот данных и их сохранность.

Общественница уверена, что поправка позволит создать нормативно-правовую базу для других законов и обеспечить единый подход к правам и свободам россиян.

Менеджер международной организации по регулированию вопросов, связанных с доменными именами, ICANN Наталья Мочу отмечает, что государство вполне может отвечать за безопасность интернета, например, управлять контентом, регулировать цены, конкуренцию и так далее.

Молодежная политика Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглобина предложила включить молодежную политику в сферу интересов государства. Она отметила, что сейчас молодежь в стране есть, но отсутствует государственная молодежная политика. Поэтому она предлагает внести поправку о том, что молодежная политика является предметом совместного ведения государства и его субъектов.

На данный момент в России проживает больше 38 миллионов человек от 14 до 35 лет. Владимир Путин это предложение поддержал и согласился о необходимости проведении работы в этом направлении.

Председатель Молодежного парламента Приморского края Мария Лагунова считает, что формирование молодежной политики требуется давно. По ее словам, эту часть отдали субъектам и каждый создавал какие-то свои стратегии и законы. Несмотря на правильность принципов, единого движения не сформировано.

Поддержка волонтерской деятельности Волонтерство и создание некоммерческих общественных организаций давно помогают закрывать ниши, где нудна поддержка и помощь — это активная помощь старшему поколению, участие в помощи и поддержке пострадавших от ЧС, решение неотложных вопросов помощи тяжелобольным и так далее.

Председатель центрального штаба Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рассказала, что общественники предлагают закрепить в 114 статье Конституции пункт о дополнительных полномочиях правительства РФ по поддержке волонтерской деятельности.

Как нам кажется, это, с одной стороны, закрепит важность волонтёрской деятельности, важность этой ценности в нашем обществе, сказала она.

В приморье на данный момент работает больше трех тысяч организаций. Каждая помогает властям решать общественные проблемы. Поэтому, закрепление вышеуказанных мер является адекватным ответом со стороны государства на помощь волонтеров.

Защита семьи О важности сохранения семьи как фундамента российского общества говорится давно. На встрече с президентом депутат Госдумы Ольга Баталина отметила, что все связанное с семьей является ключевой ценностью для большинства россиян.

Поэтому она предложила внести поправку в статью 114 Конституции РФ, которая предполагает наделение полномочиями правительства по поддержке, укреплению и защите семьи, а также традиционных ценностей.

Владимир Путин это предложение поддержал, но уточнил, что не стоит равнять понятие «семья» и «брак».

Идея сама по себе правильная и должна быть поддержана сама по себе. Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать, отметил глава страны.

Кроме того, понятия «мама» и «папа» президент РФ планирует сохранить.

По мнению уполномоченной по защите прав детей в Приморском крае Ольги Романовой, институту семьи требуется защита и поддержка, но с формулировками следует быть осторожнее. Она считает, что все решения должны приниматься в пользу детей.

В завершение встречи Владимир Путин еще раз напомнил, что все предложения по поправкам должны одобрить граждане страны.