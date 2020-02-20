Владимир Путин призвал очищать стратегически важные отрасли экономики от криминала
Сегодня, 23:00ПолитикаФото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. С таким призывом он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщает ТАСС.
Он заявил, что обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции являются двумя главными направлениями работы ведомства. Стратегически важные отрасли экономики следует очищать от криминала, используя положительный опыт выявления преступных схем.
Путин отметил, что права граждан и хозяйствующих субъектов должны соблюдаться и если поступает информация о нарушениях, то следует оперативно реагировать на полученную информацию. Кроме того, ФСБ должна усилить контроль за финансовыми потоками, направленными на национальные проекты.
Также президент подчеркнул, что работа спецслужбы должна осуществляться совместно с другими ведомствами.
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