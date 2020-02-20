Владимир Путин призвал очищать стратегически важные отрасли экономики от криминала

Он заявил, что обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции являются двумя главными направлениями работы ведомства. Стратегически важные отрасли экономики следует очищать от криминала, используя положительный опыт выявления преступных схем.

Путин отметил, что права граждан и хозяйствующих субъектов должны соблюдаться и если поступает информация о нарушениях, то следует оперативно реагировать на полученную информацию. Кроме того, ФСБ должна усилить контроль за финансовыми потоками, направленными на национальные проекты.