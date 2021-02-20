Коммунисты Екатеринбурга попросили Алексея Орлова восстановить Краснознаменную группу

Коммунисты Екатеринбурга попросили Алексея Орлова восстановить Краснознаменную группу

Сегодня, 15:48ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Комитет КПРФ обратился к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой восстановить монумент Краснознаменной группы, который ранее находился на Плотинке. Данное место является историческим.

Коммунисты обратились к мэру от «от имени многочисленных жителей и общественных организаций Екатеринбурга», пишет Znak.

Комитет КПРФ не доволен, что Краснознаменная группа была демонтирована в 2013 году под предлогом реставрации. Выяснилось, что деньги на монумент собирались из ветеранских организаций Екатеринбурга.

Считаем, что в данной ситуации восстановление монумента на его законном месте станет продуманным, обоснованным и необходимым шагом,сообщают в письме коммунисты.

Напомним, в ноябре 2020 года активисты «оживили» Краснознаменную группу, проведя ностальгическую акцию на Плотинке.

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мэр ЕкатеринбургаАлексей ОрловКПРФКраснознаменная
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