Коммунисты Екатеринбурга попросили Алексея Орлова восстановить Краснознаменную группу

Коммунисты обратились к мэру от «от имени многочисленных жителей и общественных организаций Екатеринбурга», пишет Znak.
Комитет КПРФ не доволен, что Краснознаменная группа была демонтирована в 2013 году под предлогом реставрации. Выяснилось, что деньги на монумент собирались из ветеранских организаций Екатеринбурга.
Считаем, что в данной ситуации восстановление монумента на его законном месте станет продуманным, обоснованным и необходимым шагом,сообщают в письме коммунисты.
Напомним, в ноябре 2020 года активисты «оживили» Краснознаменную группу, проведя ностальгическую акцию на Плотинке.