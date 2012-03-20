Выборы тагильского спикера могут и не состояться

Как уже сообщалось, первое организационное заседание избранной 4 мартагордумы Нижнего Тагила состоится сегодня, 20 марта, в международныйдень, по меткому уточнению сотрудников аппарата представительного органавласти города, астрологии. И действительно остается только гадать,кто станет председателем гордумы 6 созыва.

После длительных консультаций президиум регионального политсовета «ЕР»сегодня принял решение рекомендовать местным народным депутатам надолжность спикера гордумы директора ГЛК «Гора Белая» Александра Маслова.Хотя полной уверенности, что за кандидатуру тагильского «генсека»,проигравшего выборы в гордуму по одномандатному округу №12, проголосуетбольшинство депутатов, нет. По словам руководителя областного отделенияпартии Виктора Шептия, изберут ли завтра Маслова – никому неизвестно, нопартийную рекомендацию он фактически получил.

Некоторая странность подобного умозаключения вполне объяснима: поимеющимся данным, А. Маслов решил форсировать события и еще ввоскресенье не без поддержки, надо полагать, руководства УВЗ отбыл встолицу на встречу с представителями администрации президента РФ.Подробности визита пока не оглашаются.

А между тем сегодня, перед заседанием гордумы, все депутаты,баллотировавшиеся 4 марта с партийной рекомендацией «Единой России»,приглашены к 12.30. на специальное совещание в исполком местногоотделения правящей парламентской партии.

Не исключено, убеждать тагильских нардепов в правильности правильногорешения будут новый руководитель губернаторской администрации СергейЗырянов и кто-нибудь из известных деятелей областной парторганизации.Например, бывшие тагильчане – экс-спикер облдумы Елена Чечунова иэкс-депутат облдумы Виктор Бабенко.

Я на эту встречу не пойду. Нам не нужен такой председатель думы,который не пользуется доверием избирателей. Говорил об этом, и будуговорить заявил Владимир Щетников, которому по сложившейся вНижнем Тагиле традиции предстоит вести первое организационное заседаниегордумы как старшему по возрасту депутату.

Стоит уточнить и тот факт, что у А. Маслова проблемы с мнениемизбирателей случались и раньше. На выборах в 2008 году он не смог получить необходимое большинство голосов в свою поддержку, хотя по этомуже избирательному округу других соперников фактически и не было. Мандатнародного доверия Маслов получил только несколько месяцев спустя надовыборах в гордуму.

Конкуренцию «генсеку», кроме товарищей по партии и гордуме прошлогосозыва, намерен составить лидер тагильских коммунистов, депутат-новичокАлексей Кубасов. Ранее утверждалось, что он – сотрудник УВЗ по основномуместу трудовой занятости – будет голосовать за Маслова. Но теперь,после того, как об этом узнал от «доброжелателей» первый секретарьобкома КПРФ Дмитрий Шадрин, Кубасов в интервью «Эко-Радио» заявил освоем намерении баллотироваться на пост спикера. Фракции коммунистов вгордуме не было и нет: в прошлом составе интересы КПРФ отстаивал какмог депутат Владимир Желиба, рабочий НТМК, а сейчас компартию, кромеА. Кубасова, будет представлять и беспартийный представителькоммерческой транспортной фирмы Александр Петров.

По другой, абсолютно кулуарной информации минимум трое народныхизбранников местного значения на первое заседание не придут по оченьуважительным причинам. У одного в этот день - похороны близкогочеловека, а двое других не смогут присутствовать в связи с обострениемсостояния здоровья.

Для избрания руководителя представительного органа власти НижнегоТагила необходимо, чтобы за его кандидатуру проголосовали 14 из 27депутатов. Поэтому вполне вероятно, сегодняшние итоги выборовпредседателя гордумы к конкретному результату не приведут.

Кстати, пока нет единой точки зрения, как будет осуществлять своиполномочия новый спикер Нижнего Тагила. На освобожденной основе или всвободное от основной работы время?

Следующее заседание гордумы, уже не организационное, а с текущимирабочими вопросам, планировалось провести 29 марта, сообщили авторуматериала в пресс-службе тагильского «парламента».