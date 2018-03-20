Гордума Екатеринбурга отклонила обращение о прямых выборах мэра
20 марта, 20:10Политика
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20 марта гордумой Екатеринбурга было отклонено обращение о прямых выборах мэра города.
Сюжеты: Екатеринбург
Городская дума Екатеринбурга отказалась принимать обращение в адрес заксобрания о прямых выборах мэра. С этим обращением выступил депутат.
Депутаты, поддержавшие предложение, хотят выступить со своим обращением и собрать под ним подписи, среди них мэр Екатеринбурга - Евгений Ройзман, сообщает ИА «Политсовет».
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