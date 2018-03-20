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Владимир Путин подписал указ o призыве россиян-запасников на военные сборы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Путин подписал указ o призыве россиян-запасников на военные сборы

20 марта, 16:20Политика
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