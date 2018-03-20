Владимир Путин подписал указ o призыве россиян-запасников на военные сборы

Россиян, находящихся в запасе, призовут на 2-х месячные военные сборы. Соответствующий указ 19 марта подписал Владимир Путин.

Аналогичный указ o призыве россиян на военные сборы в прошлом году был подписан 20 апреля 2017 года, в 2016 году — 11 июня, срок проведения сборов также составил 2 месяца.





Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, -- отмечается в указе президента.



Минобороны определит сроки проверочных сборов, а органы исполнительной власти субъектов Федерации согласуют сроки проведения сборов в 2018 году, пишет «Газета.ру».