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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин подписал указ o призыве россиян-запасников на военные сборы

20 марта 2018, 16:20Добавить новость
Путин,Россия,министерство обороны,указ,военные сборы,проверочный сбор,Владимир Путин,запас

Россиян, находящихся в запасе, призовут на 2-х месячные военные сборы. Соответствующий указ 19 марта подписал Владимир Путин.

Аналогичный указ o призыве россиян на военные сборы в прошлом году был подписан 20 апреля 2017 года, в 2016 году — 11 июня, срок проведения сборов также составил 2 месяца.

Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, -- отмечается в указе президента.


Минобороны определит сроки проверочных сборов, а органы исполнительной власти субъектов Федерации согласуют сроки проведения сборов в 2018 году, пишет «Газета.ру».

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