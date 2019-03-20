Куратором миллиардного нацпроекта по тагильским дорогам стал тезка Пинаева

В среду, 20 марта, чиновник презентовал СМИ план информационного сопровождения грандиозного дорожного проекта, который не сравнится по масштабу даже с проектами экс-мэра Сергея Носова. Напомним, в течение ближайших шести лет на ремонт тагильских дорог планируется выделение около 600 млн рублей в год. Уже в 2019 году в городе будет отремонтирована 21 дорога общей протяженностью 29,5 км.

Владислав Тарахтунов работал с 2009 по 2015 год в Службе заказчика городского хозяйства, затем перешел в АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» (входит в корпорацию УВЗ). С 8 февраля 39-летний специалист возглавляет новый отдел управления городского хозяйства, в котором сейчас проходит, по сути, формальный конкурс по определению начальника.

Меня пригласил [заместитель главы города по горхозяйству] Владимир Юрченко специально под реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,прокомментировал TagilCity.ru Тарахтунов.

В ближайшее время чиновники профильных подразделений администрации Нижнего Тагила и пресс-служба проведут для городских СМИ серию мероприятий, в рамках которых расскажут горожанам о реализации крупнейшего дорожного проекта.