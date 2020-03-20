Депутат Госдумы Балыбердин сообщил о закрытии приемной в Тагиле из-за коронавируса
Сегодня, 09:03ПолитикаФото: Алексей Балыбердин/vk.com/id68761857
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В Нижнем Тагиле из-за коронавируса закрывается общественная приемная депутата Госдумы Алексея Балыбердина, об этом политик сообщил на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Дорогие друзья, уважаемые земляки! К сожалению, в связи с распространением коронавируса я вынужден перейти на дистанционную работу с избирателями,говорит депутат в своем видеообращении.
Балыбердин сказал, что запланированные на ближайшее время приемы в других городах отменены, а приемная в Нижнем Тагиле, находящаяся по адресу улица Красноармейская, 44, временно закрыта для посещений.
Депутат призвал свердловчан по возникшим вопросам обращаться к нему через соцсети.
Видео
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Видео: Алексей Балыбердин/vk.com/id68761857
Напомним, ранее о прекращении приема граждан из-за коронавируса в соцсетях сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
Карта распространения коронавируса в России
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