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Новости Нижнего Тагила

Четыре свердловских депутата не сдали декларации о доходах за 2017 год

20 апреля 2018, 08:00Добавить новость
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Четыре свердловских депутат не сдали свои декларации о доходах за 2017 год. Об этом стало известно от заместителя губернатора региона Владимира Тунгусова.

Он отметил, что подавляющее число чиновников, а также главы городов и большинство депутатов сдали документы в срок. Часть доходов членов правительства, а также губернатора уже опубликованы.

Тунгусов отметил, что муниципальные депутаты стали гораздо чаще подавать декларации. Такую обязанность на них возложили три года назад. Всего декларации сдали 1470 депутатов.

Еще четверо пока этого не сделали: депутат из Ивделя, два народных избранника из Качканарского ГО и еще один из Галкинского сельского поселения, передаёт «Znak.com».


В случае нарушений при подаче декларация о доходах информация попадает в прокуратуру. Надзорное ведомство вносит нарушителям представление. В частности, не так давно по причине неполной информации о доходах с депутата Армена Карапетяна потребовали снять полномочия.

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